أردوغان يفتتح متحف عدنان مندريس للديمقراطية بولاية أيدن

افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، متحف عدنان مندريس للديمقراطية بولاية أيدن غربي البلاد.

وأفادت وكالة الأناضول بأن ولاية أيدن بنت المتحف لإحياء ذكرى رئيس الوزراء الأسبق عدنان مندريس الذي يعتبر رمز النضال من أجل الديمقراطية في تركيا، بتوجيهات من رئاسة الجمهورية.

وبعد افتتاحه، تجول الرئيس التركي في أجنحة المتحف، واطلع من القائمين على محتوياته.

ويضم المتحف جرارا استخدم في مزرعة مندريس عام 1954، وسيارته التي استخدمها بين 1950 و1960.

كما يحتضن المتحف مقتنيات مندريس الشخصية وصورا ووثائق.

وفي 27 مايو/ أيار 1960، شهدت تركيا انقلابا عسكريا على حكومة مندريس، نفذه جنرالات وضباط وضعوا أياديهم على السلطة في البلاد آنذاك، وقاموا بإعدام مندريس رفقة بعض الوزراء بعد نحو 16 شهرًا من الانقلاب.