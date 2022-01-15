وحدات الدرك التركية تكثف تدريباتها في أولوداغ ضد تحديات الثلوج ومخاطرها

شهدت منحدرات جبل أولوداغ وعلى السفوح المغطاة بالثلوج في ولاية بورصة شمال غرب تركيا تدريبات مكثفة لقوات الدرك وأفراد من الوحدات الأمنية للاطلاع على كيفية التعامل مع مركبات التضاريس الأرضية المتعرجة "UTV"، والآليات الأخرى المستخدمة في عمليات مكافحة الإرهاب والبحث عن المفقودين وإنقاذ المصابين وغيرها من العمليات.

وجبل أولوداغ موطن لأحد منتجعات التزلج الأكثر شهرةً في البلاد، وهو واحد من أهم المواقع التي تخضع فيها قوات الدرك للتدريب الشتوي، حيث يتم على ارتفاع 2000 متر أسفل قمة الجبل مباشرة، تعليم الأفراد من مختلف فروع القيادة العامة لقوات الدرك، بما في ذلك وحدات البحث والإنقاذ "JAK" ووحدات العمليات الخاصة "JÖH"، كيفية القيادة بأمان فوق التضاريس غير المستوية وفي المناخات القاسية.

وتشرف على تدريب عناصر الدرك، مدرسة عسكرية تقوم بتعليم الأساسيات الضرورية لهذه القوات الحيوية التي تعمل كجهاز أمن رئيسي في المناطق الريفية من تركيا، بما في ذلك منتجعات التزلج على الجليد مثل أولوداغ.

ويلعب جهاز الدرك بالإضافة إلى بقية قوات الأمن، دوراً هاماً في عمليات البحث والإنقاذ في حالات الطوارئ في المناطق النائية مثل الجبال. بينما تلعب وحدات العمليات الخاصة "JÖH" والفروع الأخرى لقوات الدرك دوراً هاماً في عمليات مكافحة الإرهاب التي يتم تنفيذها في المناطق الجبلية في شرق وجنوب شرق تركيا، حيث لا يزال تنظيم بي كا كا الإرهابي نشطاً.

وبعد إنهاء التدريبات التي تستمر لمدة أسبوعين، يصبح أفراد الدرك على استعداد للتكيف مع البيئات القاسية التي يواجهونها في الميدان. وعلى سبيل المثال اختبر 16 فرداً من وحدات البحث والإنقاذ في تدريبات يوم الخميس، مهاراتهم في القيادة على متن مركبات "UTV" في درجات حرارة أقل من 10 درجات مئوية تحت الصفر. كما تعلموا أيضاً صيانة هذا النوع من المركبات وتلقوا تدريباً على الإسعافات الأولية، فضلاً عن تعليم القوات كيفية إجلاء المرضى والناس الذين تقطعت بهم السبل والذين أصيبوا بجروح أو كسور في المناطق الجبلية.