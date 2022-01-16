السودان وتركيا يبحثان تعزيز التعاون في "المواصفات والمقاييس"

بحث مسؤول سوداني مع السفير التركي لدى الخرطوم، الأحد، تعزير التعاون بين السودان وتركيا في مجال "المواصفات والمقاييس"، وهو أمر حيوي لتسهيل حركة الصادرات والواردات بين البلدين.

والمواصفات والمقاييس هي خصائص المنتجات والخدمات وطرق القياس والاختبار وتصنيف خصائص هذه المنتجات والخدمات لتحديد جودتها.

وأفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية بأن المدير العام لهيئة المواصفات والمقاييس السودانية (حكومية)، سامي بله إبراهيم، التقى مع السفير التركي عرفان نذير أوغلو.

ووفق الوكالة، بحث إبراهيم ونذير أوغلو أوجه التعاون المشترك بين الهيئة السودانية والمؤسسات النظيرة في تركيا، ضمن جهود الهيئة لتعزيز للتعاون الدولي في مجال المواصفات والمقاييس.

وكشف إبراهيم عن توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين السوداني والتركي في مجال المواصفات والمقاييس، خلال الأيام القليلة المقبلة، لتسهيل حركة الصادرات والواردات بين البلدين.

وأشاد بالدور التركي في دعم تأهيل وبناء القدرات في مجال التقييس عبر الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا)، التي قدمت للهيئة السودانية عددا من البرامج التدريبية.

فيما جدد السفير التركي الإعراب عن استعداد بلاده لتبادل الخبرات ورفع القدرات الفنية في مجال المواصفات والمقاييس بين هيئة المواصفات السودانية والجهات المماثلة في تركيا.

وشدد نذير أوغلو على حرص أنقرة على تعزيز سبل التعاون لخدمة شعبي البلدين، وفق الوكالة.

وتشهد العلاقات بين السودان وتركيا تطورا منذ عقدين، وتحديدا منذ أن وصل حزب "العدالة والتنمية" إلى السلطة في أنقرة عام 2002، حيث وضع خطة طموحة لتعزيز التواصل مع البلدان الإفريقية.

كما حظيت تلك العلاقات بحراك واسع منذ أن زار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى السودان في ديسمبر/ كانون الأول 2017.