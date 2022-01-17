انتشال شخصين أحياء ووفاة دبلوماسي كندي في انهيار جليدي في جبل إرغييس

علق 3 أشخاص جاءوا من غازي عنتاب جنوب تركيا إلى قيصري للتزلج يوم الأحد، تحت كميات هائلة من الثلج إثر انهيار جليدي في وادي "حصارجيك كابي" في مركز إرغييس للتزلج.

وسارعت وحدات الدرك وإدارة الكوارث والطوارئ التركية "أفاد" إلى مكان الحادث فور تلقيها إشعارات من المسؤولين هناك.

وتمكنت الفرق من إنقاذ شخصين أحياء فيما واصلت البحث عن شخص ثالث كان عالقاً تحت الانهيار الجليدي. وتم العثور على جثة "ميشيل كريفت" عضو تنسيق الأمم المتحدة الكندي، البالغ من العمر 44 عاماً أثناء عمليات البحث التي أجرتها فرق الإنقاذ عند درجة حرارة أقل من 25 درجة مئوية.

ونُقلت جثة "كريفت" الذي كان يخدم الأمم المتحدة في غازي عنتاب، بواسطة عربة ثلجية وتم تسليمها إلى سيارة الإسعاف.