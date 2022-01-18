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أضرار مادية في زلزال ضرب ولاية قيصري وسط تركيا بقوة 4.9 درجة

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 18.01.2022 10:01
آخر تحديث في 18.01.2022 10:42
من آثار الزلزال DHA من آثار الزلزال (DHA)

ضرب ولاية قيصري وسط تركيا فجر اليوم زلزال بقوة 4.9 درجات على مقياس ريختر.

وبحسب بيان صادر عن رئاسة إدارة الطوارئ والكوارث التركية "آفاد"، فإن الزلزال وقع عند الساعة 02:08 في قضاء "صاري أوغلان".

وأضاف البيان أن عمق الزلزال بلغ 23.75 كيلو مترا عن سطح البحر، مشيرة أن الولايات المجاورة شعرت به.

وفي تصريحات لمراسل الأناضول قال رئيس بلدية "صاري أوغلان" أن الزلزال لم يسفر عن خسائر في الأرواح والممتلكات، لافتا إلى ظهور تصدعات في جدران بعض الأبنية وتضرر عدد من حظائر الحيوانات.

من جهته أكد مدير "آفاد" في قيصري عدم وجود خسائر في الأرواح او إصابات بسبب الزلزال، مشيرا إلى نقل شخصين إلى المستشفى أصيبا بحالة من الهلع.

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