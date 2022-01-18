معرض "غاسترو شو" يقدم المأكولات التركية في البيت التركي في نيويورك

أقيم معرض "غاسترو شو" الذي يقدم المأكولات التركية من كل ركن من أركان الأناضول، في نيويورك في البيت التركي في 14 يناير/كانون الثاني بعد أن لاقى نجاحاً منقطع النظير في دورتيه في إسطنبول ودبي. وحلت فاطمة شاهين رئيسة بلدية غازيعنتاب ضيفة شرف على المعرض.

وأحضرت حوالي 300 كيلوغرام من الأطعمة والمشروبات من تركيا خصيصاً من أجل المعرض الذي قدم عشاءً خاصاً لضيوفه كجزء من الفعاليات. وبدأ العشاء بعرض الدكتور "إندر سراج" حول القيمة الغذائية والفوائد الصحية للأطعمة والمشروبات التركية إضافةً إلى شهرتها وطعمها اللذيذ. وتم خلال العشاء تقديم 5 أطباق مختلفة من الطعام التركي بالإضافة إلى بقلاوة غازيعنتاب الشهيرة.

تجدر الإشارة إلى أن الاختلافات الإقليمية والجغرافية تلعب دوراً كبيراً في المطبخ التركي، وهو أحد أكثر المطابخ غنىً بالمأكولات الشهية في العالم.

وحول استضافة معرض "غاسترو شو" في البيت التركي، قالت ريحان أوزغور القنصل العام التركي في نيويورك: "إن فن الطهو يمثل قيمة متزايدة في قطاع السياحة. ويتمتع المطبخ التركي بمجموعة واسعة من المأكولات التي تمتد من البحر الأبيض المتوسط إلى البحر الأسود، ومن البلقان إلى وسط الأناضول والشرق الأوسط. وكل مكونات هذا المطبخ العريق تزخر بإمكانات كبيرة مع تعريفات مختلفة للمناطق الجغرافية".

بقلم: FUNDA KARAYEL