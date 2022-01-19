تركيا تعلن بدء تسيير رحلات طيران متبادلة مع أربيل وأرمينيا

أعلنت وزارة المواصلات والبنى التحتية التركية بدء تسيير رحلات طيران متبادلة مع مدينة أربيل العراقية في 24 يناير/ كانون الثاني الجاري ومع يريفان الأرمينية في 2 فبراير/ شباط المقبل.

وأشارت الوزارة في بيان، الأربعاء، أن قطاع الطيران من الأكثر تضررًا جراء وباء فيروس كورونا، مستدركة بأن الوزارة خففت تلك الأضرار عبر التدابير التي اتخذتها بهذا الصدد.

ولفتت إلى أن المحادثات مع أرمينيا أفضت إلى اتخاذ قرار ببدء رحلات طيران متبادلة بين البلدين الذين بدآا مؤخرًا مباحثات لتطبيع العلاقات بينهما.

وذكرت أن شركة "أناضولو جيت" ستبدأ بتسيير رحلات بشكل متبادل بين مدينتي غازيعنتاب التركية وأربيل العراقية اعتبارًا من 24 يناير.

وأكدت الوزارة أن المديرية العامة للطيران المدني سمحت لشركة "بيغاسوس" بتسيير 3 رحلات أسبوعيًا بين مطاري "صبيحة كوكشن" في إسطنبول والعاصمة الأرمينية يريفان.

وأضافت أن السلطات الأرمينية سمحت أيضًا لشركة "فلاي ون" بتسيير 3 رحلات أسبوعيًا بين يريفان وإسطنبول، ووفقًا للاتفاق ستبدأ الرحلات المتبادلة اعتبارًا من 2 فبراير.

والجمعة، اتفقت تركيا وأرمينيا على مواصلة المفاوضات بهدف التطبيع الكامل للعلاقات دون شروط مسبقة، وفق بيان صادر عن الخارجية التركية حول أول لقاء بين الممثلين الخاصين التركي سردار قليج، والأرميني روبن روبينيان، في العاصمة الروسية موسكو، بهدف تطبيع العلاقات بين البلدين.