الإعلام الهولندي: مسيرات بيرقدار التركية عنصر فعال في السياسة الخارجية التركية

نشرت صحيفة NRC الهولندية تقريرا أمس الأربعاء حول المسيرات التركية من طراز "بيرقدار تي بي 2"، وقالت إنها "الأفضل في العالم".

وتطرق التقرير إلى دور المسيرات التركية في صناعة الدفاع والزيادة الملحوظة في الصادرات التركية يوما بعد يوم.

وتضمن التقرير تصريحات خبير الدفاع الهولندي ستيغن ميتزر، الذي وصف فيها المسيرات التركية بأنها الأعلى جودة والأفضل سعرا مقارنة مع نظيراتها.

وأضاف ميتزر أن المسيرات الصينية "وينغ لونغ 2" تباع مقابل 15 مليون دولار، في حين أن مسيرة "بيرقدار تي بي 2" ذات الجودة الأفضل والموثوقة تباع بحوالي 5 ملايين دولار.

وذكر أن المسيرة التركية تصدر إلى العديد من البلدان، وأن ذلك يساهم بشكل كبير في السياسة الخارجية التركية.

ولفت إلى أن المسيرة بيرقدار نجحت في عملياتها في سوريا وليبيا وأذربيجان، وصدرت إلى العديد من البلدان مثل بولندا وأوكرانيا.

وأوضح التقرير أن المسيرات التركية بدأت في جذب الانتباه في القارة السمراء، وأن الرئيس رجب طيب أردوغان أبرم اتفاقيات خلال جولته الإفريقية.

وحققت صناعة الدفاع التركية رقما قياسيا في الصادرات عام 2021 مسجلة أكثر من 3 مليارات دولار.

فيما اتسعت مبيعات تركيا في مجال الدفاع لتصل إلى مناطق جغرافية واسعة، إلى النيجر وكينيا وإثيوبيا وجيبوتي والمغرب وجمهورية الكونغو الديمقراطية وبولندا والمجر ومنغوليا وأوكرانيا وقيرغيزستان.