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السلطات التركية توقف 17 شخصا يشتبه بتورطهم في تهريب البشر

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 20.01.2022 17:26
السلطات التركية توقف 17 شخصا يشتبه بتورطهم في تهريب البشر

أوقفت السلطات التركية، الخميس، 17 شخصا يشتبه بتورطهم في تهريب البشر.

جاء ذلك خلال عملية أمنية متزامنة في العاصمة أنقرة وولاية قرق قلعة، وذلك عقب تتبع الفرق الأمنية للمشتبه بهم.

وأفادت وكالة الأناضول نقلا عن مصادر أمنية، أن المتهمين حصلوا على أجور تراوح بين 1000 ـ 1500 دولار، لنقل المهاجرين من مناطق شرقي تركيا، إلى غربها، مقدمين لهم وعودا بنقلهم إلى أوروبا.

وأشارت المصادر الأمنية إلى وجود أموال في الحسابات البنكية للمشتبه بهم، تصل إلى 6 ملايين ليرة تركية (نحو 450 ألف دولار).

وعقب استكمال الإجراءات الأمنية بحقهم، تم نقل المشتبه بهم إلى المحكمة.



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