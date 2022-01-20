رئيس قبرص التركية يلتقي رئيس حزب الشعب الجمهوري الأذربيجاني

استقبل رئيس جمهورية شمال قبرص التركية أرسين تتار، الخميس، رئيس حزب الشعب الجمهوري الأذربيجاني بدر الدين غولييف.

وخلال اللقاء الذي جرى في مكتب الرئاسة بالعاصمة لفكوشا، أعرب تتار عن سعادته بالزيارة المهمة لغولييف والوفد المرافق له إلى قبرص التركية.

وأشار إلى أن جمهورية شمال قبرص هي دولة تركية خاضت نضالها في شرق البحر الأبيض المتوسط ونالت حريتها.

وعبر عن سعادته بتطور العلاقات وازدياد الاتصالات الاجتماعية والثقافية مع الأشقاء الأذربيجانيين.

وقال: "هناك روابط متنوعة وقوية تربطنا ببعضنا. الشعب الأذربيجاني أشقاؤنا".

كما أعرب عن أمله أن تزداد الروابط السياسية على أعلى مستوى في وقت قصير.

وفي يوليو/ تموز الماضي، أجرى وفد لجنة الشؤون الخارجية والعلاقات البرلمانية الدولية بالبرلمان الأذربيجاني، زيارة رسمية لجمهورية شمال قبرص التركية، للمرة الأولى، للمشاركة في الذكرى السنوية لاحتفالات عملية السلام القبرصية في 20 من الشهر نفسه.