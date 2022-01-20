شنطوب يبحث مع نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي العلاقات الثنائية وتوقعات المرحلة الجديدة

التقى رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، الخميس، الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية الإماراتي في أبو ظبي.

وأفادت وكالة الأناضول، أن شنطوب وآل نهيان بحثا خلال لقائهما العلاقات الثنائية وتوقعات المرحلة الجديدة في العلاقات بين البلدين.

وأعرب الجانبان عن أملهما في رفع العلاقات التجارية والاقتصادية إلى مستويات متقدمة.

وصرح نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي، أنهم ينتظرون زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى الإمارات بفارغ الصبر.

بدوره، أشار شنطوب إلى رغبة الجانبين في استعادة العلاقات وزيادة التعاون الوثيق، وأن السلطات الإماراتية لديها إرادة قوية في هذا الصدد.

وعقب اللقاء، توجه شنطوب إلى معرض "إكسبو 2020 دبي" لزيارة جناحي تركيا وأذربيجان في المعرض.