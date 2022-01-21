أردوغان: لن يحدث تقلبات مفرطة في الأسواق مع استقرار سعر الصرف

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن اعتقاده بعدم حدوث تقلبات مفرطة في الأسواق مرة أخرى بسبب الطلب غير المتوازن على العملات الأجنبية مع استقرار سعر الصرف.

جاء ذلك في كلمة له، الجمعة، خلال استقباله رئيس جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين التركية "موصياد" محمود أصمالي، وأعضاء مجلس الإدارة في قصر وحيد الدين بإسطنبول.

وأشار أردوغان إلى أن "موصياد" تعتبر مظلة هامة تجمع ضمنها رجال أعمال آمنت بـ"تركيا قوية وعظيمة"، مبينا أن الجمعية وقفت إلى جانبهم دائما في نضالهم الصعب من أجل مستقبل البلد والشعب خلال العشرين عاما الماضية.

وذكر أن وباء كورونا إضافة إلى الصعوبات التي سببها كل ذلك كان له دور في فتح نوافذ جديدة أمام البلاد، مؤكدا أن أرقام النمو وأرقام الصادرات القياسية لعام 2021 تكشف بوضوح هذه الحقيقة.

ولفت أردوغان إلى أن فرص العمل زادت بمقدار 2.7 مليون مقارنة بفترة ما قبل الجائحة، مشددا على أن هذا يعتبر إنجازا كبيرا.

وأضاف: "مع نموذج الاقتصاد التركي، فإن أولويتنا هي جعل بلدنا أحد مراكز الإنتاج الرئيسية في العالم، من خلال فائض الحساب الجاري، لهذا الغرض نقدم جميع أنواع الدعم وسنواصل تقديمه لجميع شرائح مجتمعنا، وخاصة رجال الأعمال".

وأردف: "نعتقد أنه مع استقرار سعر الصرف، لن تحدث تقلبات مفرطة مرة أخرى في الأسواق بسبب الطلب غير المتوازن على العملات الأجنبية".