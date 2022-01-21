إسطنبول.. الخطوط الجوية التركية تلغي  46 رحلة بسبب هطول الثلوج

أعلنت الخطوط الجوية التركية، إلغاء 46 رحلة مجدولة ليوم السبت من وإلى "مطار صبيحة غوكشن الدولي" بالطرف الآسيوي من ولاية إسطنبول، بسبب هطول الثلوج.

جاء ذلك في بيان نشره المستشار الإعلامي للخطوط الجوية التركية يحيى أوستون، الجمعة، عبر حسابه على تويتر.

وقال أوستون إن بعض الرحلات ألغيت كإجراء احترازي نظرًا لأحوال الطقس التي يتوقع أن تزداد سوءًا في إسطنبول، وأوصى المسافرين بمتابعة أوضاع رحلاتهم.

من جهة أخرى، قالت مصادر في الشركة، إن إلغاء الرحلات من وإلى "مطار إسطنبول الدولي" الموجود في الطرف الأوروبي من المدينة "غير وارد حاليًا".

وبدأ تساقط الثلج بشكل متقطع على مناطق متفرقة من ولاية إسطنبول شمال غربي تركيا، في الساعات الأولى من مساء الجمعة.

والخميس، ذكرت مديرية الأرصاد الجوية، أن الثلوج ستبدأ في إسطنبول اعتبارا من مساء الجمعة، وتشتد وتيرتها السبت والأحد، وتبقى المدينة تحت تأثير الطقس البارد والثلوج حتى الخميس المقبل.