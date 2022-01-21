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الأمن التركي يضبط سوريا ينتمي لـ "ب ي د" بولاية أفيون

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 21.01.2022 20:36
الأمن التركي يضبط سوريا ينتمي لـ ب ي د بولاية أفيون

ضبطت قوات الأمن التركي مواطنًا سوريًا في ولاية أفيون قره حصار وسط تركيا، على خلفية انتمائه لتنظيم "بي كا كا/ ب ي ك" الإرهابي.

جاء ذلك في إطار عملية نفذتها فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن أفيون قره حصار، الجمعة، وسط البلاد.

وقالت مصادر صحفية إن الأمن أوقف "محمد.ي" في المنطقة الصناعية، وأظهرت التحريات وجود قرار قضائي ضده في تركيا بتهمة "الانتماء إلى تنظيم "بي كا كا/ ب ي د" الإرهابي.

كما أظهرت التحريات عبر نظام التعرف على الوجه أن الشخص المذكور صدر بحقه قرار ترحيل دائم، وتبيّن أنه دخل تركيا بطريقة غير قانونية.

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