وزير الدفاع التركي: تحييد 18 إرهابيا عقب هجوم عفرين

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، الجمعة، تحييد 18 إرهابيا في عملية جاءت ردا على هجوم استهدف المدنيين بمنطقة عفرين، شمالي سوريا.

وكشف أقار عن مقتل 5 مدنيين وإصابة 34 آخرين، جراء الهجوم الذي نفذه تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك" الإرهابي على أماكن مختلفة من عفرين، الخميس.

جاءت تصريحات أقار خلال اجتماع عبر اتصال مرئي مع قادة عسكريين، على هامش زيارة أجراها إلى ولاية شرناق جنوب شرقي تركيا.

وأشار أقار إلى تعرض الأماكن المأهولة بالمدنيين في مركز عفرين لهجوم دنيء وغير إنساني من قبل إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك".

وذكر أن القوات التركية أطلقت عمليات للرد على الهجوم، وقصفت مواقع التنظيم بشكل مكثف، ما أسفر عن تحييد 18 إرهابيا.