تركيا تستعيد من الولايات المتحدة 21 قطعة أثرية مهربة منذ 12 عاما

استعادت تركيا 21 قطعة أثرية تعود للحضارة الرومانية في الأناضول، كانت قوات وكالة الجمارك وحماية الحدود بالولايات المتحدة ضبطتها في 2010.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الثقافة والسياحة التركية لاستعادة الآثار المهربة إلى الخارج.

وأوضحت رئيسة فرع مكافحة تهريب الآثار بالمديرية العامة للتراث الثقافي والمتاحف، بورجو أوزدمير، إن القطع الأثرية أعيدت بفضل تقارير ومتابعات الخبراء، بموجب اتفاقية بين البلدين لمكافحة تهريب الآثار.

وأوضحت أوزدمير أن القطع الأثرية ضُبطت في الولايات المتحدة قبل 12 عامًا، وأن طول أمد الإجراءات القضائية فيها وتفشي فيروس كورونا أديا لتأخير إجراءات استعادتها.

وبينت أن الآثار المستعادة عبارة عن أواني فخارية تعود إلى الحقبة الرومانية.

وأشارت إلى وجود اتفاقية ثنائية بين تركيا والولايات المتحدة بشأن مكافحة تهريب القطع الأثرية وإعادتها، تم إبرامها في يناير/كانون الثاني 2021.

وقالت إن الاتفاقية الثنائية والتعاون مع وحدة الأمن الداخلي الأمريكية، ستزيد من الآثار المستعادة في الفترة المقبلة.

وأضافت أوزدمير أنه سيتم عرض القطع الأثرية في متحف حضارات الأناضول بعد الانتهاء من تدقيقها.