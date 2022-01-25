استئناف الرحلات الجوية في مطار إسطنبول عبر مدرج واحد

أعلنت المديرية العامة للطيران المدني في تركيا، بدء تسيير الرحلات الجوية في مطار إسطنبول الدولي عبر مدرج واحد.

وأوضحت المديرية، في بيان، أنه تم فتح أحد المدارج في تمام الساعة 12:00 ظهر الثلاثاء، بعد إغلاق لعدة ساعات بسبب كثافة الثلوج المتساقطة على المدينة.

وفجر اليوم أعلنت مؤسسة تشغيل المطارات في تركيا، تأجيل كافة الرحلات من مطار إسطنبول حتى الساعة 13:00 من الثلاثاء.

وقال المدير العام للمؤسسة حسين كسكين، في تغريدة: "نظرا لاستمرار الظروف الجوية السيئة، لن يكون هناك هبوط وإقلاع للطائرات على مدارج مطار إسطنبول، والإغلاق سيستمر حتى الساعة 13:00 يوم 25 يناير (كانون الثاني) الجاري".

يذكر أن مدينة إسطنبول شهدت منذ يومين موجة ثلجية كثيفة، أثرت سلبا على حركة المرور والمطارات.