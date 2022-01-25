تركيا تسجل أدنى درجة حرارة بلغت 30.9 تحت الصفر

أعلنت مديرية الأرصاد الجوية التركية، الثلاثاء، أن أدنى درجة حرارة تم تسجيلها بلغت 30.9 تحت الصفر بقضاء غورون في ولاية سيواس وسط البلاد.

وبحسب بيان المديرية، تم تسجيل أدنى درجة في قرية غوبك أوران خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ويليها قضاء غيريدا بولاية بولو حيث تدنت الحرارة فيها إلى 29.6 درجة تحت الصفر، ثم قضاء دورت ديوان بالولاية نفسها.

وتدنت الحرارة في قضاء بنار باشي بولاية قيصري (وسط) إلى 26.8 درجة تحت الصفر، و25.4 درجة تحت الصفر في قضاء كولونجوم بولاية ملاطيا.

وتشهد العديد من مناطق تركيا عاصفة ثلجية تسببت بتوقف حركة سير في الطرق الرئيسية بين المدن وداخلها، وبتعليق حركة السفر في مطار إسطنبول الدولي.