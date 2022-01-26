وزير الداخلية التركي يبحث مع نظيرته الألمانية قضايا ثنائية

بحث وزير الداخلية التركي سليمان صويلو مع نظيرته الألمانية نانسي فيزر، عددا من القضايا التي تهم البلدين.

جاء ذلك في اتصال بينهما الأربعاء، عبر تقنية فيديو كونفرنس، بحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية التركية.

وهنأ صويلو خلال الاتصال نظيرته الألمانية بمناسبة استلامها منصبها الجديد.

وأعرب عن أمله في توسيع آلية التعاون والحوار الفعالة والبناءة القائمة بين وزارتي البلدين لا سيما فيما يتعلق بالأمن ومكافحة الإرهاب، وذلك عبر تعزيز العلاقات والشراكات في الفترة المقبلة.

كما ناقش الجانبان قضايا مكافحة الهجرة غير النظامية، واتفاق 18 مارس/آذار الموقع بين تركيا والاتحاد الأوروبي حول الهجرة، والوضع الراهن في أفغانستان، وملف مكافحة الإرهاب.