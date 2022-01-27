أنقرة.. إضاءة برج أتاكولي لإحياء ذكرى ضحايا الهولوكوست

أحيت العاصمة التركية أنقرة ذكرى ضحايا الهولوكوست، مساء الخميس، عبر إضاءة برج أتاكولي الشهير وسط المدينة.

وكُتب على البرج عبارة "نحن نتذكر" باللغتين التركية والانجليزية، وذلك في إطار فعالية نظمتها رئاسة دائرة الاتصال بالرئاسة التركية ووزارة الخارجية.

و"هولوكوست" مصطلح استخدم لوصف الحملات من قبل حكومة ألمانيا النازية وبعض حلفائها، بغرض اضطهاد وتصفية اليهود في أوروبا أثناء الحرب العالمية الثانية (1939ـ 1945).

يذكر أن قوات التحالف خلال الحرب العالمية الثانية حررت في 27 يناير / كانون الثاني 1945، معسكر "أوشفيتز" في بولندا، الذي يقول مؤرخون إن القوات النازية قتلت فيه أكثر من مليون شخص معظمهم يهود وسجناء سياسيين.