اتحاد تركي يطلق حملة لمساعدة النازحين في إدلب السورية

أطلق "اتحاد الجمعيات التي تولي قيمة للإنسان" (İDDEF) التركي، حملة لمساعدة النازحين في مخيمات منطقة إدلب، شمال غربي سوريا.

وأفاد بيان صادر عن الاتحاد، الخميس، أن منطقة إدلب تشهد موجة برد قاسية هذه الأيام، ما يضاعف مآسي ضحايا الحرب هناك.

وأضاف أن "İDDEF" أطلق حملة في هذا الإطار تحت شعار "الإحسان يُشعر بالدفء"، لتقديم المساعدات الشتوية للنازحين السوريين في مخيمات إدلب.

وأشار إلى أن الحملة تستهدف تأمين وتقديم المواد الغذائية، والألبسة الشتوية، والبطانيات والأسرّة، ولحوم الأضاحي لجميع الأسر النازحة هناك.

ولفت إلى إمكانية التبرع من أجل المشاركة في الحملة، عبر الرابط "www.iddef.org" أو عبر الحسابات المصرفية للاتحاد والمعلنة في الموقع الإلكتروني المذكور أو عبر الاتصال بالرقم 02126210065.

وتعاني مخيمات النازحين السوريين في إدلب سنويا موجات البرد والثلج جراء إيواء سكانها في مخيمات بدائية لا تعزل البرد عنهم وسط ضعف إمكانات التدفئة، وغرق العديد منها جراء غزارة الأمطار.