قبرص التركية تنتقد تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في الجزيرة

انتقدت وزارة خارجية جمهورية قبرص التركية، الخميس، تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جزيرة قبرص لمدة 6 أشهر.

وقالت الخارجية في بيان، إن تمديد الأمم المتحدة فترة قوات حفظ السلام دون الحصول على موافقة جمهورية شمال قبرص التركية يعتبر انتهاكا لمبادئ المنظمة.

وأوضح البيان أن نجاح عمل قوات حفظ السلام الأممية المتواجدة في الجزيرة بحاجة إلى توافق بين الأمم المتحدة وجمهورية شمال قبرص التركية.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، قرر مجلس الأمن الدولي بالإجماع، تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جزيرة قبرص لمدة 6 أشهر.

وتأسست القوة الأممية بقرار من مجلس الأمن عام 1964، حيث يبلغ قوامها 796 عنصرا عسكريا و65 عنصر شرطة.

ومنذ عام 1974، تعاني جزيرة قبرص من انقسام بين شطرين تركي في الشمال ورومي في الجنوب، وفي عام 2004 رفض القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.