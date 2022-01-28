الرئيس أردوغان يفتتح جامع "غولهانة" بأنقرة

افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، جامع "غولهانة" المشيد داخل حرم جامعة العلوم الصحية بالعاصمة أنقرة.

وفي كلمة مقتضبة ألقاها خلال مراسم الافتتاح، أعرب الرئيس أردوغان عن شكره لكل من ساهم في بناء "الجامع الرائع".

وأدى أردوغان صلاة الجمعة في جامع "غولهانة"، وتمنى أن يعود بالخير على الجامعة وسكان أنقرة.

وحضر مراسم الافتتاح إلى جانب أردوغان، نائبه فؤاد أوقطاي، ووزراء الداخلية سليمان صويلو، والدفاع خلوصي أكار، والشباب والرياضة محمد محرم قصاب أوغلو، والصناعة والتكنولوجيا مصطفى ورانك، ومسؤولون آخرون.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2018، أجريت مراسم وضع حجر الأساس لجامع "غولهانة" بحضور رئيس الشؤون الدينية علي أرباش.

وتبلغ مساحة الجامع ألف متر مربع، وبني على أرض مساحتها 4 آلاف متر مربع، ويتسع لألفين و100 مصل، ويضم قاعة دراسة ومكتبة وموقفا للسيارات.