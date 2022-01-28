تركيا تقدم مركبات ومعدات تقنية لوزارة الدفاع الجورجية

قدمت وزارة الدفاع التركية لنظيرتها الجورجية مركبات ومعدات تقنية في إطار اتفاقيات التعاون المالي والعسكري المبرمة بين الجانبين.

وأقيم في ثكنة أورخيفي العسكرية قرب العاصمة تبليسي، الجمعة، حفل تسليم المركبات والمعدات لمسؤولين جورجيين.

وشملت المساعدات التركية المقدمة 13 مركبة، وجرارين، و18 مجموعة صيانة، وآلتين لجز العشب.

وحضر الحفل وزير الدفاع الجورجي جوانشير بورشولادزي، وسفيرة تركيا لدى تبليسي فاطمة جران يازغان، ومسؤول الملحقية العسكرية بالسفارة العقيد بوراق ألتينر.

وفي كلمة له الحفل، قال الوزير بورشولادزي إن "تركيا تشارك بفعالية كبيرة في تعزيز قواتنا الدفاعية".

وأكد أن المركبات والمعدات التي تسلمتها بلاده من شأنها أن تعزز قدرات الوحدات الهندسية للجيش الجورجي وإمكاناته الميدانية.

وأضاف: "تلقينا معدات تقنية مختلفة، سنستخدمها في كتيبة الهندسة العسكرية".

أما السفيرة يازغان فقالت إن المركبات والمعدات المقدمة مثال على التعاون الملموس بين البلدين في مجال الدفاع.

يذكر أن وزارة الدفاع التركية زودت العام الماضي القوات الجورجية بـ 4 مركبات لتقديم الخدمات التقنية، ومعدات هندسية وأجهزة ليزرية لتحديد المدى.