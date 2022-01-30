تركيا..تحييد 172 إرهابيا من "بي كا كا" يناير الجاري

تواصل القوات المسلحة التركية، حربها على الإرهاب في الداخل وشمالي العراق وسوريا، في ظروف مناخية قاسية حيث تمكنت من تحييد 172 إرهابيا من بي كا كا، منذ 1 يناير/كانون الثاني.

بحسب الأرقام المعلنة من وزارة الدفاع التركية، حيدت القوات المسلحة منذ بداية العام الجاري 172 إرهابيا 25 منهم شمالي العراق و147 شمالي سوريا.

وفي هذه الفترة نفذت المقاتلات والمسيرات التركية 25 غارة جوية استهدفت فيها مواقع للإرهابيين.

وفي عمليات العام الماضي تم تحييد ألفين و883 إرهابيا في 397 عملية.

وتأتي عمليات القوات المسلحة التركية، في ظروف مناخية باردة، تجتاح المنطقة منذ بداية العام الجاري، حيث تجاوزت سماكة الثلوج في بعض القواعد العسكرية في المناطق المرتفعة الـ 5 أمتار.

وفي شمال العراق تدنت درجة الحرارة في قاعدة ميسلوك العسكرية، إلى 39 تحت الصفر وبلغت سماكة الثلوج 7 أمتار.