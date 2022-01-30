ليبيا.. السفير التركي يزور بنغازي برفقة رجال أعمال أتراك

زار السفير التركي لدى طرابلس، كنعان يلماز، مدينة بنغازي الليبية شرقي البلاد، رفقة رجال أعمال أتراك.

وفي تصريح لوكالة الأناضول، قال يلماز إن زيارته إلى بنغازي، السبت، جاءت تلبية لدعوة عميد بلدية المدينة صقر عمران بوجواري.

وأوضح السفير أنه تفقد مبنى القنصلية العامة التركية في بنغازي خلال زيارته.

وأضاف أنه أكد للجانب الليبي رغبة بلاده في إعادة فتح القنصلية العامة التركية في بنغازي، مبينا أنه لاقى ترحيبا كبيرا في هذه المدينة.

وأوضح يلماز أنه عقد اجتماعات مثمرة مع بوجواري، وأعضاء من مجلس النواب ومجلس مدينة بنغازي، وبحثوا فرص التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك التعليم والثقافة والصحة والنقل والتوأمة بين المدن.

وأكد أن تركيا تنظر إلى ليبيا كبلد موحد، ولا تفرق بين منطقة وأخرى، مشيرا إلى أن ليبيا دولة شقيقة وصديقة تربطها مع تركيا روابط تاريخية متميزة.

وأوضح أن تركيا تولي أهمية كبيرة لتعزيز علاقاتها مع كافة شرائح الشعب الليبي.

ولفت السفير التركي أنه ناقش ممثلي غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بنغازي، ورجال الأعمال الليبيين الخطوات التي يجب اتخاذها لتحسين العلاقات في مجالي الاقتصاد والتجارة.

وبيّن يلماز أن رجال الأعمال الأتراك أكدوا خلال المباحثات استعدادهم لمواصلة مشاريعهم غير المكتملة، ولعب دور في إعادة إعمار ليبيا وتنميتها بمشاريع جديدة.

كما أكد أنه بحث مع الجانب الليبي مسألة استئناف الخطوط الجوية التركية رحلاتها إلى بنغازي.

وأضاف "تذكرون أنه كان لدينا لقاء إيجابي وصادق للغاية مع رئيس مجلس النواب (في طبرق) السيد عقيلة صالح في مدينة القبة (شرق) منذ فترة وجيزة".

وأعرب عن أمله في استمرار الزيارات المتبادلة بشكل متزايد في الفترة المقبلة من أجل اتخاذ خطوات ملموسة بشأن القضايا التي المتفق عليها خلال زيارته إلى بنغازي.

ورافق يلماز في زيارته إلى بنغازي، رئيس مجلس الأعمال التركي ـ الليبي مرتضى قرنفيل، وحفل من رجال الأعمال الأتراك.

يشار إلى أن القنصلية العامة التركية في بنغازي توقفت عن أنشطتها في 2014.