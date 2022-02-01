طائرة إسعاف تنقل مواطنة تركية هولندية مريضة إلى إسطنبول لإستكمال علاجها

حاولت عائلة المواطنة التركية الهولندية ديلارا شاهين البالغة من العمر 24 عاماً، إنقاذ حياة ابنتهم عن طريق نداء استغاثة أطلقته إلى السلطات التركية التي لبت النداء بعد أن قرر الأطباء الهولنديون قطع أجهزة الإنعاش القلبي عن مريضة سرطان الدم الأسبوع الماضي وحددوا موعداً لذلك يوم الثلاثاء. لكن العائلة عارضت القرار وطلبت مساعدة السلطات في وطنهم تركيا.

وبناءً على أوامر الرئيس رجب طيب أردوغان، قامت طائرة إسعاف جوي تابعة لوزارة الصحة بنقل المريضة شاهين من هولندا إلى إسطنبول لتكمل علاجها في أحد مستشفيات المدينة في ساعة مبكرة من صباح الإثنين، وقد أعربت الأسرة عن امتنانها للسلطات التركية.

وكانت شاهين التي تعيش في زفولي بهولندا، أُودعت المستشفى منذ حوالي شهر وعولجت من سرطان الدم قبل دخولها في غيبوبة. وقالت عائلتها إن الأطباء الهولنديين أخبروهم أنه "ليس هناك ما يمكن فعله" لشاهين، وقرروا موعداً لإنهاء دعم الحياة، لكن العائلة أجرت استئنافاً قانونياً بينما سألت المساعدة من الحكومة التركية التي سرعان ما أرسلت طاقماً طبياً مؤلفاً من 3 أشخاص إلى هولندا على متن طائرة إسعاف جوي يوم الأحد، وتم نقل شاهين إلى مستشفى "سيامي إرسك" للتدريب والبحث في إسطنبول.

وقبيل نقلها إلى تركيا صرح أوغوز شاهين والد المريضة لصحيفة الصباح قائلاً: "كنت أرجو الله وأدعوه متضرعاً ألا أشهد وفاة ابنتي، وتقبل الله دعائي إذ تم نقل ابنتي لإكمال علاجها في الوطن. بارك الله في رئيسنا. لقد سمع صوتنا وأشعرنا أننا لسنا وحدنا في أوروبا وأظهر مدى عظمة دولة تركيا. أعتقد اعتقاداً راسخاً أن الأطباء الأتراك سيفعلون كل شيء من أجل علاجها. وقد تتحقق المعجزة وتبقى ابنتي على قيد الحياة".

بدوره قال الأستاذ المساعد "مراد سارغين" الذي قاد الفريق الطبي الذي أحضر شاهين إلى تركيا، إن المريضة تلقت أثناء الرحلة علاجاً من خلال أكسجة الغشاء خارج الجسم، وهي تقنية لدعم الحياة من خلال دعم القلب والجهاز التنفسي لفترات طويلة لأنها تعاني من "مشكلة خطيرة في الرئة".

وأضاف: "رحلتنا من هولندا إلى تركيا لمثل هذه المريضة تعتبر نادرة. ولا يمكن لمن هم في مثل حالتها السفر لفترة طويلة أثناء وجودهم في هذا النوع من المعالجة. لكن الطواقم الطبية التركية معتادة على مثل هذه العمليات وتم نقل المرضى في ظروف مماثلة جواً خلال جائحة كوفيد-19". مؤكداً أن حالة المريضة "مستقرة" الآن في المستشفى وأنهم سيحاولون "إيقاظها" في الأيام المقبلة بعد المزيد من الاستشارات الطبية وعمليات العلاج.

ومنذ عام 2008 نقلت مركبات الإسعاف الجوي المقدمة مجاناً للمواطنين الأتراك، آلاف المرضى من خارج البلاد إلى تركيا. وأثبت النقل الجوي للمرضى فائدته خاصة خلال جائحة الفيروس المستجد عندما تقطعت السبل بالأتراك المصابين بالمرض في الخارج. كما تم مؤخراً، تم نقل لاعب من فريق كرة اليد الوطني التركي، مصاب بالمرض الفتاك جواً، من الجزء الذي يسيطر عليه القبارصة الروم من قبرص أول مرة، للبلاد التي لا تعترف بهذا الجزء من الجزيرة المقسمة.