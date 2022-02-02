تساقط الثلوج والأمطار يبشر بموسم خير وعطاء بعد امتلاء سدود إسطنبول

رغم العراقيل التي تسبب بها تساقط الثلوج على إسطنبول الأسبوع الماضي، بما فيها معاناة آلاف الركاب الذين علقوا على الطرق، ارتفع منسوب المياه في السدود التي تزود المدينة التي يقطنها أكثر من 16 مليون نسمة.

وتشير أحدث الأرقام الصادرة عن إدارة المياه والصرف الصحي في إسطنبول إلى أخبار سارة للمدينة التي كانت مهددة بندرة المياه وسط أزمة المناخ.

وساعد ذوبان الجليد الذي غطى المدينة السدود في الوصول إلى متوسط منسوب مياه فوق 55% بعد أن وصل في سد "علي بيه كوي" إلى 37.2% وهو واحد من أكثر السدود تضرراً من موجة الجفاف الأخيرة، ولا تزال طبقة سميكة من الثلوج تغطي خزّانه.

كما حقق سد أومرلي أعلى مستوى للمياه بأكثر من 77% يوم الإثنين، بينما ظلت المستويات عند حوالي 23% في سد سازليدير، وهو الأقل امتلاءً.

ومن المتوقع أن تزداد مستويات المياه في عموم سدود تركيا ارتفاعاً، حيث أن طبقات الجليد لا تزال تذوب ببطء مع ارتفاع درجات الحرارة تدريجياً.