الإحصاء التركية: ارتفاع مؤشر التضخم ليبلغ 48,69 بالمئة في يناير

أظهرت بيانات رسمية، الخميس، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك (التضخم) في تركيا، بنسبة 11,10 بالمئة في يناير/كانون الثاني الماضي، على أساس شهري، ليبلغ 48,69 بالمئة على أساس سنوي.

وبحسب بيانات هيئة الإحصاء التركية، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين في يناير بواقع 10,45 بالمئة على أساس شهري، فيما بلغ 93,53 بالمئة على أساس سنوي.

وارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 22,58 بالمئة وأسعار المنتجين بنسبة 49,93 بالمئة اعتبارا من يناير، مقارنة مع معدلات آخر 12 شهرا.

ويقيس مؤشر أسعار المستهلك التغيرات التي تحصل في المستوى العام للأسعار، انطلاقا من تتبع سلة تشمل جميع السلع والخدمات المستهلكة داخل بلد معين.