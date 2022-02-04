تركيا.. الثلوج تغطي المنازل والحظائر والسيارات بسيواس

تخطت سماكة الثلوج ارتفاع بعض المنازل في بلدة عمرانلي بولاية سيواس وسط تركيا، حيث وصلت سماكة الثلوج في قريتي "قصابلار" و"قره بينار" بالبلدة 3 أمتار، ما أدى إلى غمر الثلوج عددا من المنازل والحظائر والسيارات.

وقال غُل آغا طوران مختار قرية "قصابلار" الواقعة على ارتفاع 2190 مترا، إن عدداً من المنازل غمرت بالثلوج بعد آخر هطول.

وأشار إلى أن سكان القرية معتادون على أجواء الشتاء القاسية، مبينا أن الموسم الحالي يشهد هطولات ثلجية أكبر من الأعوام السابقة.

وأضاف "كنا نأمل هطول مزيد من الثلوج، لولا أن ذلك يعود إلينا بتحديات كبيرة كصعوبة تربية المواشي وعلفها، ومع ذلك نحن سعداء بأوضاعنا".

ولفت إلى أن عمال إزالة الثلوج يواجهون صعوبات كبيرة في فتح الطرق المؤدية إلى مراكز البلدات والولاية جراء تراكم الثلوج.

مشيراً إلى أن سكان القرية يعيشون أوضاعا مشابهة سنويا في فصل الشتاء، وتستمر هذه الأجواء 4 أشهر في السنة تقريبا.