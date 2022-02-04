تركيا تدرب قوات الأمن لمواجهة الانهيارات الجليدية

بالرغم من أن الانهيارات الجليدية ظاهرة طبيعية تماماً في ولاية وان التركية المعروفة بتساقط الثلوج بكثافة على جبالها شديدة الانحدار، إلا أن تحسين أعمال الإنقاذ في بيئة طبيعية كهذه يعتبر أمراً حيوياً يستحق بذل الجهد. وتهدف السلطات التركية إلى القيام بذلك من خلال توفير التدريب المهني لقوات الأمن كي تكون على أهبة الاستعداد للتعامل مع الانهيارات الجليدية في المستقبل.

وكان قرابة 2500 شخص من ضباط الشرطة والجنود وحراس القرى شبه العسكريين، خضعوا مؤخراً لتدريب متخصص من الفرع المحلي لهيئة إدارة الكوارث والطوارئ "أفاد". وتم اختيار الموظفين للعمل في المناطق المعرضة بشدة لخطر الانهيارات الجليدية مثل مناطق جاتاك وباشكال وبهجة ساراي وغوربينار. وبالإضافة إلى حضور الفصول النظرية، تدرب الطلاب أيضاً في الميدان على سفوح شديدة الانحدار مغطاة بالثلوج بالقرب من المناطق المغلقة أمام وسائل النقل بسبب مخاطر الانهيار الجليدي.

وقال "علي إحسان كوربيش" مدير فرع إدارة الكوارث والطوارئ يوم الخميس، أنهم يعملون على تطوير استجابات أسرع وأكثر كفاءة للانهيارات الثلجية. وقال: "لقد درسنا النماذج الموجودة في بلدان أخرى بشأن الإنقاذ من الانهيارات الجليدية وعكسناها في تدريبنا". مضيفاً أنهم شكلوا فريقاً من 200 شخصاً من حراس القرى لنشرهم في المناطق الخطرة للبحث والإنقاذ. كما انضمت فرق البحث والإنقاذ التابعة للشرطة والمتخصصة في أعمال الإنقاذ لحالات الطوارئ الأخرى، إلى التدريب إلى جانب ضباط من فرع العمليات الخاصة بالشرطة.

كذلك تم تدريب الجنود المتمركزين في نقاط استيطانية على الحدود الإيرانية بالقرب من المناطق شديدة الخطورة على اكتشاف مواقع الانهيارات الجليدية المحتملة وكيفية عبور التضاريس، في ظل مخاطر الانهيار الجليدي المتزايدة إذا لزم الأمر. وسيتم عقد المزيد من البرامج التدريبية مع أشخاص آخرين يعملون في مناطق محفوفة بالمخاطر، بما في ذلك أطقم المديرية العامة للطرق السريعة المكلفة بفتح الطرق المغطاة بالثلوج، وموظفي شركات المرافق الذين يعملون في هذا المجال.

وأكد "كوربيش" أنهم يعملون أيضاً على زيادة الوعي العام حول مخاطر الانهيارات الجليدية وأن الطواقم التي تزور القرى ستصدر إنذارات من خلال مكبرات الصوت، بالقرب من المناطق التي يحتمل أن تكون محفوفة بالمخاطر. وأضاف أنهم بدأوا أيضاً في رسم خرائط للمناطق التي يحتمل أن تكون خطرة في ولاية "وان"، مما سيمكنهم من التنبؤ باتجاه الانهيارات الجليدية وحجمها.