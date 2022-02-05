وزير الصحة التركي: الرئيس أردوغان وعقيلته في وضع صحي جيد

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، السبت، أن الرئيس رجب طيب أردوغان، وعقيلته أمينة، في وضع صحي جيد عقب إصابتهما بفيروس كورونا.

وقال قوجة في تغريدة عبر تويتر إن اختبار الكشف عن كورونا للرئيس أردوغان وعقيلته جاء إيجابيا عقب ظهور أعراض خفيفة، في مرحلة يتسارع فيها انتشار متحور أوميكرون.

وأضاف: "وضعهما الصحي جيد بما لا يعرقل الأعمال. أقدم لهما من جديد تمنياتنا بالسلامة".

وفي وقت سابق السبت، قال أردوغان إنه أجرى وعقيلته أمينة، اختبارات الكشف عن كورونا، بعد شعوره بأعراض خفيفة، وظهرت النتيجة بإيجابية إصابتهما بمتحور أوميكرون.

وأضاف الرئيس التركي عبر حسابه على تويتر: "الحمد لله أشعر بأعراض خفيفة، وسأواصل القيام بعملي من المنزل، وأنتظر الدعاء منكم".

وشاركت السيدة الأولى أمينة نفس التغريدة وعلقت عليها قائلة: "معك في السراء والضراء، بإذن الله سنشفى من الإصابة في أقرب وقت، وأرجو الدعاء منكم".