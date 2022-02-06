تركيا تطلق عملية "أرن شتاء -20" ضد إرهابيي "بي كا كا"

أطلقت وزارة الداخلية التركية عملية "أرن شتاء-20" ضد تنظيم "بي كا كا" الإرهابي في ولاية ماردين جنوب شرقي البلاد.

وأشارت الوزارة في بيان، الأحد، إلى مشاركة 585 عنصرا أمنيا في العملية الرامية لاجتثاث الإرهابيين وتعزيز أجواء الأمن في المنطقة.

ولفت البيان إلى تحييد 20 إرهابيا منذ انطلاق عمليات أرن الشتوية في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، وتدمير 348 ملجأ ووكرا ومستودعا، فضلا عن ضبط أسلحة وذخيرة متنوعة عائدة للتنظيم.

جدير بالذكر، أن وزارة الداخلية أطلقت سلسلة عمليات "أرن" عقب انتهاء عمليات "الصاعقة" في 10 يناير/كانون الثاني 2021.

وأطلقت الداخلية اسم "أرن" على تلك العمليات نسبة إلى الشاب التركي "أرن بلبل"، الذي استشهد على يد إرهابيي "بي كا كا" في 11 أغسطس/ آب 2017.