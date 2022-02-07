رئيس الجبهة التركمانية العراقية يتمنى الشفاء العاجل لأردوغان

أعرب رئيس الجبهة التركمانية العراقية، حسن توران، عن تمنياته بالشفاء العاجل للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد إصابته بفيروس كورونا.

وقال توران عبر تغريدة في تويتر الإثنين: "أسأل الله تعالى الشفاء العاجل للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعقيلته السيدة المحترمة أمينة إثر إصابتهما بفيروس كورونا".

والسبت قال أردوغان إنه أجرى وعقيلته أمينة، اختبارات الكشف عن كورونا، بعد شعوره بأعراض خفيفة، وظهرت النتيجة إيجابية، وإنه مصاب بمتحور أوميكرون.

وأضاف الرئيس التركي عبر حسابه في موقع تويتر: "الحمد لله أشعر بأعراض خفيفة، وسأواصل القيام بعملي من المنزل، وأنتظر الدعاء منكم".

بدوره، أكد وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة أن الرئيس رجب طيب أردوغان، وعقيلته أمينة، في وضع صحي جيد عقب إصابتهما بفيروس كورونا.