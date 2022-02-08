أردوغان يشكر ولي عهد أبو ظبي لاطمئنانه على صحته

تقدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالشكر لولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إثر تمنياته بالسلامة له ولعقيلته على خلفية إصابتهما بفيروس كورونا.

ولفت الرئيس أردوغان في تغريدة، الثلاثاء، إلى تلقيه اتصالا هاتفيا من بن زايد، أعرب فيه الأخير عن تمنياته بالسلامة له ولعقيلته أمينة أردوغان.

وقال أردوغان: "أتقدم باسمي واسم السيدة أمينة بالشكر لولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد على ما أبداه من مشاعر رقيقة".

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية، بأن ولي عهد أبوظبي أجرى اتصالاً هاتفياً مع الرئيس أردوغان، اطمأن خلاله على صحته بعد الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا.

"ودعا ولي عهد أبو ظبي الله تعالى أن يمن عليه وعلى عقيلته أمينة أردوغان، بالشفاء العاجل ويمتعه بموفور الصحة والعافية وأن يتجاوز هذا العارض الصحي في أقرب وقت"، وفق المصدر نفسه.

وأضافت "من جانبه أعرب الرئيس التركي عن شكره وتقديره للشيخ محمد بن زايد آل نهيان على هذه اللفتة الكريمة وما أبداه من مشاعر طيبة".

والسبت، قال أردوغان إنه أجرى وعقيلته أمينة، اختبارات الكشف عن كورونا، بعد شعوره بأعراض خفيفة، وظهرت النتيجة إيجابية، وإنه مصاب بمتحور أوميكرون.

وأضاف الرئيس التركي عبر حسابه على تويتر: "الحمد لله أشعر بأعراض خفيفة، وسأواصل القيام بعملي من المنزل، وأنتظر الدعاء منكم".