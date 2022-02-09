أردوغان يشكر مواطنيه على تمنياتهم له بالشفاء من كورونا

عبّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن شكره للمواطنين الذين تمنوا السلامة والشفاء العاجل له ولعقيلته أمينة، إثر إصابتهما بفيروس كورونا.

والسبت، قال أردوغان إنه أجرى وعقيلته، اختبارات الكشف عن كورونا، بعد شعوره بأعراض خفيفة، وظهرت النتيجة إيجابية، وأنه مصاب بمتحور أوميكرون.

وأضاف الرئيس التركي عبر حسابه على موقع تويتر: "الحمد لله أشعر بأعراض خفيفة، وسأواصل القيام بعملي من المنزل، وأنتظر الدعاء منكم".

ونشر المواطنون مئات الآلاف من الرسائل المكتوبة والمرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكي يتمنوا الشفاء العاجل للرئيس أردوغان وعقيلته.

وردّ أردوغان على عدد من هذه الرسائل، حيث عبّر عن شكره للمواطنين الذي خاطبوه من مختلف الولايات التركية، ووجه لهم التحية.