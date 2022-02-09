أكد رئيس هيئة الحكماء في منظمة الدول التركية بن علي يلدريم، أن القبارصة الأتراك جزء لا يتجزأ من العالم التركي، وأن تركيا تكافح من أجل رفع الظلم عنهم.

جاء ذلك في تصريح صحفي، الأربعاء، عقب انتهاء الاجتماع الـ12 لهيئة الحكماء الذي انطلق في إسطنبول، في وقت سابق اليوم.

وقال يلدريم: "القبارصة الأتراك جزء لا يتجزأ من العالم التركي. هناك محاولة لعزلهم في قبرص منذ سنوات، وللأسف يتم هضم الحقوق المشروعة للشعب التركي شمالي قبرص من خلال عدم الاعتراف بهم".

وتابع: "وقفت جمهورية شمال قبرص التركية منذ سنوات وحتى اليوم جنيا إلى جنب مع تركيا لإنهاء هذا الظلم".

وأشار إلى أن الاجتماع ناقش العديد من القضايا السياسية والاقتصادية والثقافية والتعليمية والسياحية، فضلا عن التنسيق بين دول المنظمة.

ولفت إلى أن منظمة الدول التركية تكبر يوما بعد يوم، وأنها أصبحت منظمة أكثر شهرة في المنطقة والعالم.

وأعرب يلدريم عن أمله في أن تنتقل تركمانستان من عضو مراقب إلى بلد كامل العضوية في اجتماع المنظمة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وتأسست "منظمة الدول التركية" (المجلس التركي سابقا) في 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2009، وتضم تركيا وأذربيجان وكازاخستان وقرغيزيا وأوزبكستان، إضافة إلى المجر وتركمانستان بصفة مراقب.

وتهدف المنظمة (مقرها إسطنبول) إلى تطوير التعاون بين الدول الناطقة بالتركية في العديد من المجالات بينها التعليم والتجارة.