أردوغان يحيي ذكرى وفاة السلطان عبدالحميد الثاني

أحيا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، الذكرى الـ104 لوفاة السلطان العثماني عبدالحميد الثاني.

وقال أردوغان في حسابه على تويتر الخميس : "أحيي ذكرى انتقال السلطان عبد الحميد الثاني إلى دار الآخرة، واستذكره بالرحمة والاحترام والامتنان وأسأل الله له الجنة".

وأرفق الرئيس أردوغان تغريدته بصورة للسلطان عبد الحميد الثاني.

وعبد الحميد الثاني (ولد عام 1842 في مدينة إسطنبول) هو الـ34 من سلاطين الدولة العثمانية.

وتولى الحكم عام 1876، وانتهت فترة حكمه عام 1909، ووضع رهن الإقامة الجبريَّة حتّى وفاته في 10 فبراير/ شباط 1918.