الدفاع التركية: دربنا 8500 عنصرا من القوات المسلحة الليبية

قالت وزارة الدفاع التركية، إنها دربت ثمانية آلاف و500 عنصراً من القوات المسلحة الليبية لغاية اليوم في تركيا وليبيا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته الرائد بنار قارا، من المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع التركية، الخميس في العاصمة أنقرة.

وأضافت قارا أن 1500 عنصر من القوات المسلحة الليبية لا زالوا يتلقون التدريبات.

وأشارت إلى أن خبراء المتفجرات الأتراك أبطلوا مفعول خمسة آلاف و300 لغم غير منفجر لغاية اليوم بهدف المساهمة بتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.

ولفتت إلى أن أكثر من 20 ألف ليبي تلقوا خدمات صحية على يد الكوادر الطبية التركية لغاية اليوم في المستشفى الذي بدأ تقديم خدماته بالعاصمة طرابلس.

وتابعت: "إذا كان هناك تطور باسم الاستقرار في ليبيا وانطلاق العملية السياسية فيها، فإن ذلك أصبح ممكنًا بمساهمات تركيا، والمسؤولون الليبيون يؤكدون ذلك".

وأكدت المتحدثة أن هدف تركيا هو الحفاظ على وحدة وسلامة أراضي ليبيا، وإرساء الأمن والاستقرار فيها وفق مبدأ "ليبيا لليبيين".

وشددت على أن "تركيا ستواصل تقديم الدعم لأشقائها الليبيين في قضيتهم العادلة، لتحقيق الاستقرار في البلاد وصياغة دستور لها وإجراء انتخابات حرة فيها".