تركيا تدين بشدة الهجمات الإرهابية التي وقعت في الصومال

أدانت وزارة الخارجية التركية بشدة، الهجمات الإرهابية التي وقعت في العاصمة الصومالية مقديشو ومدينة بوصاصو.

وأوضحت الوزارة في بيان، الخميس، أنها تلقت بحزن نبأ سقوط قتلى وجرحى في الهجمات الإرهابية التي شهدتها مقديشو وبوصاصو أمس واليوم.

وأعربت الخارجية التركية عن تعازيها للصومال حكومة وشعبا في ضحايا الهجمات، وتمنت الشفاء العاجل للمصابين.

وأكدت الوزارة استمرار تركيا بالوقوف إلى جانب الصومال ومساندة شعبه الصديق.

وأعلنت حركة "الشباب" المسلحة، بحسب موقع "صومال ميمو" المحسوب عليها، مسؤوليتها عن التفجير الانتحاري بالعاصمة الصومالية مقديشو، الذي خلف 6 قتلى.

والأربعاء، قُتل أيضا ثلاثة أشخاص وأصيب عشرة آخرون بجروح، في تفجير لغم وسط مدينة بوصاصو، المركز التجاري لولاية بونتلاند وسط الصومال، بحسب مصدر أمني. ولم تتبن أي جهة هذا الهجوم.

ويخوض الصومال حربا منذ سنوات ضد حركة "الشباب"، التي تأسست مطلع 2004، وهي حركة مسلحة تتبع فكريا لتنظيم "القاعدة"، وتبنت عمليات إرهابية عديدة أودت بحياة المئات.