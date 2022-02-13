قبيل زيارة مرتقبة لأردوغان.. إضاءة برج خليفة في دبي بعلم تركيا

أضاء برج خليفة في مدينة دبي، مساء الأحد، بألوان العلم التركي، قبيل زيارة مرتقبة للرئيس رجب طيب أردوغان إلى الإمارات.

وترافقت إضاءة البرج الذي يعتبر الأعلى في العالم ويقع وسط دبي، مع عزف النشيد الوطني التركي.

كما أضاء البرج بعبارة "Hoş geldiniz" (أهلا بكم) باللغة التركية، إضافة إلى عبارة "الإمارات وتركيا علاقات استراتيجية" باللغتين العربية والإنجليزية.

وشارك السفير التركي لدى أبو ظبي طوغاي طونجر، مقطعا مصورا للبرج وهو مضاء بألوان علم بلاده، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأرفق المقطع بتدوينة قال فيها: "يوم تاريخي في العلاقات الإمارتية التركية، ترحيب حار من الإمارات العربية المتحدة بالرئيس أردوغان".

ويبدأ الرئيس أردوغان، زيارة رسمية إلى الإمارات، يومي 14 و15 فبراير/ شباط الجاري، في أعقاب زيارة أجراها ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى أنقرة في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.