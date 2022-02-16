أمينة أردوغان تعلن تعافيها من فيروس كورونا

أعلنت السيدة أمينة أردوغان، عقيلة الرئيس رجب طيب أردوغان، تعافيها من فيروس كورونا الذي أصيبت به في الخامس من فبراير/ شباط الجاري.

جاء ذلك في تغريدة نشرتها سيدة تركيا الأولى الأربعاء، حول آخر المستجدات المتعلقة بوضعها الصحي.

وقالت إنها استكملت فترة حجرها الصحي، معربة عن شكرها للفريق الطبي الذي أشرف على علاجها خلال فترة إصابتها، ولجميع الكوادر الطبية في تركيا.

واختتمت أمينة أردوغان تغريدتها بالدعاء لله بأن يشفي جميع المرضى.

وفي 5 فبراير، قال الرئيس أردوغان إنه أجرى وعقيلته اختبارات الكشف عن كورونا، بعد شعوره بأعراض خفيفة، وظهرت النتيجة إيجابية، وإنه مصاب بمتحور أوميكرون، وتعافى قبل عقيلته بأيام.