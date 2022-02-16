تركيا.. تعزيز حقوق المعلمين بحزمة من الإصلاحات القانونية

وافق البرلمان التركي في وقت سابق من هذا الشهر على أول قانون شامل في تركيا يعرّف مهنة التدريس بشكل احترافي، ليدخل هذا القانون الهام حيز التنفيذ يوم الاثنين. ويحدد القانون الجديد ألقاباً جديدة للمعلمين سيتم منحها بالتوازي مع زيادة الرواتب.

وكسابقة في تاريخ تركيا الحديثة عرّف القانون الجديد التعليم على أنه "مهنة احترافية"، مثل الرعاية الصحية أو وظائف الأمن في القطاع العام. وأهم ما يميز الإجراء الجديد تقسيم مهنة التعليم إلى 3 مستويات وتوفير دخل إضافي للمعلم عند الوصول إلى كل مستوى، حيث يبدأ المعلمون المهنة كـ "مرشحين" قبل أن يحصلوا لاحقاً على لقب "مدرس" و "مدرس خبير" و "مدرس مدير" بناءً على التقدم في حياتهم المهنية.

ويعتبر التعليم من أكثر المهن شعبية في البلاد، بالرغم من كون الرواتب بقيت منخفضة نسبياً لفترة طويلة، لكن الحكومة عملت على تحسين الوضع المالي للمعلمين وخصوصاً مع صدور هذا القانون الذي يهدف إلى معالجة المشكلة.

ويمكن للمدرسين بموجب القانون الجديد، التقدم لامتحانات للحصول على لقب المعلم الخبير إذا كانوا قد عملوا لمدة 10 سنوات على الأقل، بما في ذلك فترة خدمتهم كمعلمين مرشحين، وحضروا 180 ساعة على الأقل من تدريب المعلمين الخبراء وليس لديهم تاريخ من الجرائم أو الإجراءات التأديبية، وحصلوا على درجة 70 نقطة على الأقل في الامتحان. ويتم اختيار المدراء من بين أولئك الذين خدموا 10 سنوات على الأقل كمعلمين خبراء. كما يسمح القانون أيضاً للمعلمين بتخطي الاختبارات المطلوبة لخطوتهم المهنية التالية إذا تخرجوا من برامج الدراسات العليا.

وفيما يتعلق بالأجور والرواتب، ينص القانون على زيادة تصل إلى 120% لمدراء المدارس و 60% للمعلمين الخبراء ضمن ما يسمى بـ"تعويض التعليم"، وهو مبلغ إضافي خارج الرواتب. ويُدرج المعلمون في اللوائح الخاصة بمهن القطاع العام الأخرى لزيادة رواتبهم الحالية ومعاشات التقاعد المستقبلية.