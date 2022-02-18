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خفر السواحل التركي ينقذ 177 مهاجرا غير نظامي

وكالة الأناضول للأنباء
موغلا
نشر في 18.02.2022 23:15
DHA DHA

أنقذت فرق خفر السواحل التركية، 177 مهاجرًا غير نظامي قبالة سواحل ولايتي موغلا (جنوب غرب) وإزمير (غرب) المطلتين على بحر إيجة.

وقالت قيادة خفر السواحل، في بيانات منفصلة الجمعة، إن فرقها أنقذت 82 مهاجرًا قبالة قضاء مرمريس، و19 آخرين قبالة قضاء بودروم في موغلا.

وأشارت القيادة إلى أن فرقًا أخرى أنقذت 39 مهاجرًا قبالة قضاء ديكيلي، و37 آخرين قبالة قضاء تششمه في إزمير.

وكشفت أن هؤلاء المهاجرين أجبروا على العودة قسرًا إلى المياه الإقليمية التركية بعد اعتراضهم من قبل القوات اليونانية في البحر.

ونقلت فرق خفر السواحل المهاجرين إلى البر، ثم سلمتهم إلى مسؤولي مديرية الهجرة.

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