"قطار الخير" التركي الأول يواصل توزيع المساعدات على 600 أسرة في أفغانستان

استفادت 600 أسرة غربي أفغانستان من المواد الإغاثية الواصلة عبر "قطار الخير" الأول الذي أرسلته منظمات مدنية تركية وبالتنسيق مع إدارة الكوارث والطوارئ "آفاد".

أوضح رئيس مجموعة الدعم الإنسانية الدولية لدى آفاد برهان أصلان، الجمعة، أن المساعدات سيتم توزيعها في 34 ولاية أفغانية.

وأشار أصلان، إلى استمرار إرسال المساعدات إلى الولايات من جهة، وتوزيعها على المحتاجين في المدن التي وصلت إليها من جهة ثانية.

وأضاف أنه تم تسليم مساعدات إلى 600 أسرة في ولايتي فراه وبادغيس غربي البلاد.

وفي 7 فبراير/ شباط الجاري، وصل "قطار الخير" التركي الأول الذي يحمل 750 طنا من المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان، مارا عبر إيران وتركمانستان.

وفي 11 فبراير، انطلق "قطار الخير" الثاني من العاصمة أنقرة، محملا بمساعدات تزن 921 طنا للشعب الأفغاني، جمعتها 16 منظمة إغاثية بالتنسيق مع رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ "آفاد".