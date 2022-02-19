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الخارجية التركية تعلن أن الجولة الـ64 من المحادثات الاستشارية مع اليونان الثلاثاء

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 19.02.2022 16:08
الخارجية التركية تعلن أن الجولة الـ64 من المحادثات الاستشارية مع اليونان الثلاثاء

أعلنت وزارة الخارجية التركية، أن الجولة الـ64 من المحادثات الاستشارية مع اليونان لبحث الوضع في بحر إيجة وشرقي المتوسط، ستنعقد يوم الثلاثاء المقبل.

وقالت الوزارة في بيان، السبت، إن الجولة القادمة ستجري في أثينا بتاريخ 22 فبراير/ شباط الجاري.

وأوضحت أن الجولة السابقة انعقدت في العاصمة أنقرة خلال أكتوبر/ تشرين الأول 2021.

وانطلقت الجولة الأولى من المحادثات بين البلدين عام 2002 بأنقرة، من أجل تحضير أرضية لحل "عادل ودائم وشامل" يقبله الطرفان لمعالجة خلافاتهما في بحري إيجة والمتوسط.

وانعقدت الجولة رقم 60 من المحادثات في مارس/ آذار 2016 بأثينا، وبعد ذلك التاريخ، توقفت بسبب الظروف السياسية وموقف اليونان الفاتر.

وفي 2021 استؤنفت المحادثات، حيث انعقدت الجولة رقم 61 في إسطنبول بتاريخ 25 يناير/كانون الثاني 2021، وبدأ منذ ذلك الحين استخدام مصطلح "الاستشارية" عوضا عن "الاستكشافية" لوصف المحادثات.

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