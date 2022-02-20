رئيس الشؤون الدينية التركي يلتقي علماء باكستانيين

التقى رئيس الشؤون الدينية التركي، علي أرباش، وفداً من علماء باكستان في إطار زيارة رسمية إلى إسلام آباد.

وترأس وفد العلماء الباكستانيين، نور الحق قدري، وزير الخدمات الدينية والوئام بين الأديان في البلاد.

وعقب اللقاء الذي جرى في مدينة روالبندي الباكستانية، زار أرباش ووفد العلماء الباكستانيين، إحدى الأضرحة الشهيرة في المدينة.

وفي كلمة له خلال اللقاء، شدد أرباش على أهمية دور العلماء في إرشاد وتوجيه المجتمعات.

وأضاف أن تركيا ستواصل التعاون مع العلماء الباكستانيين فيما يخص الخدمات الدينية والعلمية.

وأردف: "سنوحّد قوتنا من أجل الوصول إلى نقطة أفضل."

كما شهد اللقاء تلاوة للقرآن الكريم من قبل فرّوه موشطو أر، كبار أئمة جامع آيا صوفيا الكبير في إسطنبول.