أردوغان يشارك في افتتاح "ستاد السنغال"

شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، في مراسم افتتاح "ستاد السنغال" الذي بنته شركة تركية ويتسع لـ50 ألف شخص.

وحيا الرئيس أردوغان المواطنين المحتشدين لدى وصوله إلى الملعب الذي يبعد نحو 30 كلم عن العاصمة السنغالية داكار.

وتبادل الرئيس أردوغان أطراف الحديث مع نظيره السنغالي ماكي سال وعقيلته مريم فايي سال.

وحضر مراسم الافتتاح رؤساء غينيا بيساو أومارو سيسوكو إمبالو، وليبيريا جورج وياه، وغامبيا أداما بارو، ورواندا باول كاغامي.

وفي كلمة خلال المراسم أعرب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA) جياني إنفانتينو، عن شكره لمسؤولي الشركة التي تولت تشييد الملعب.

ونزل أردوغان وبقية الزعماء الضيوف إلى أرض الملعب، حيث تحدث الرئيس التركي مع بعض اللاعبين.

وتبادل الرئيس أردوغان التمريرات الكروية مع الرؤساء المشاركين في الافتتاح.

كما تبادل الرئيس أردوغان وبقية الزعماء التحية مع لاعبي المنتخب الوطني السنغالي، وفريق اللاعبين الأفارقة السابقين، الذين نزلوا إلى أرض الملعب من أجل مباراة الافتتاح، وتبادلوا التمريرات معهم.