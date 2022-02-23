أنقرة تسلم أثينا مذكرة احتجاج إثر إصابة مواطن تركي برصاص يوناني

استدعت وزارة الخارجية التركية الأربعاء، مستشار سفارة أثينا لدى أنقرة، وسلمته مذكرة احتجاج إثر إصابة مواطن تركي برصاص خفر السواحل اليوناني.

وقالت الوزراء في بيان، إن خفر السواحل اليوناني فتح النار الثلاثاء على قاربي صيد تركيين غربي منطقة "قره بورن" في بحر إيجة، ما أسفر عن إصابة مواطن تركي.

وأضاف البيان أن الوزارة استدعت مستشار السفارة اليونانية في أنقرة، اليوم الأربعاء.

وأردفت أنها سلمت المسؤول اليوناني مذكرة احتجاج إزاء استخدام خفر السواحل العنف المفرط ضد الصيادين الأتراك في إيجة، وشددت على أهمية عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات.