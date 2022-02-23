تركيا.. توقعات بارتفاع عدد المسافرين جوا إلى 216 مليون خلال 2023

كشف تقرير صادر عن مؤسسة تشغيل المطارات في تركيا، أنه من المتوقع ارتفاع عدد المستخدمين لوسائل النقل الجوية في تنقلاتهم خلال العام المقبل، إلى 216.6 مليون مسافر.

وأوضح التقرير أنه من المنتظر ارتفاع نسبة المسافرين عام 2023 إلى 68 بالمئة مقارنة بعام 2021.

وذكر أن عدد المسافرين الذين استخدموا النقل الجوي في تنقلاتهم العام الماضي بلغ 128 مليونا و565 ألفا و706 مسافرين.

ومن المتوقع أيضا، حسب التقرير، بلوغ عدد المسافرين جوا العام الحالي 2022، نحو 193 مليونا و278 ألفا.

كما يُتوقع أن يصل عدد الرحلات الجوية الداخلية والخارجية خلال العام المقبل إلى مليونين و214 ألفا و445 رحلة.